KYK asansöründe hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın ismi İBB yurduna verilecek

Aydın’daki bir KYK yurdunda asansörün arızalanmasıyla hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurduna verilecek.

Fotoğraf: Arşiv (Temsili)

Geçtiğimiz günlerde Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle Zeren Eraş isimli öğrenci hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler, asansörün arızalı olduğunu ve bunu uzun süredir yurt yetkililerine bildirdiklerini ancak asansörün tamir edilmediğini dile getirmişti. Sayıştay’ın da asansör konusunda Gençlik ve Spor bakanlığını uyardığı ortaya çıkmıştı. Öğrenciler, Türkiye genelinde eylem yapmıştı.

Kadıköy’de İBB yurdunun açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karataş’ın ismini öğrenci yurduna vereceğini açıkladı.

ANKA’nın aktardığına göre İmamoğlu, yurdun açılışında şunları dedi:

*Açılışını yaptığımız yurt binası ilk olarak İBB’ye ait bir kurumun lojmanı olarak tasarlanmıştı. Ama sonradan bir değişimle, burası yurda dönüştürüldü. Yurda dönüştürürken, bunu İBB yaptı. İsmini vermeyeceğim; tahmin edersiniz ki bir vakfa burası teslim edildi. Ve o vakıf, burayı yıllarca kullandı. Sonra depreme dayanıksız olduğu tespit edilince, hukuki girişimlerle birlikte boşaltarak, burayı arkadaşlarım dayanıklı ve güvenli bir yapı haline getirdiler. İBB olarak, burayı genç kızlara, öğrencilerimize sunduk. Tam 225 gencimiz yararlanacak.

*Açılış öncesinde, geçtiğimiz 25 Ekim’de, Aydın’ın Efeler ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında yaşamını yitiren Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş’ın Pendik’te ikamet eden ailesine taziye ziyaret ettik. Çok büyük acı yaşayan bir anne ve babanın yanındaydım. Onlardan müsaade aldım. Dedim ki annesine “Size hem vakit geçirebileceğiniz hem gençlere de arada sırada selam verip, onlarla duygularınızı paylaşabileceğiniz, rahmetli Zeren’in arkadaşı gibi görebileceğin 225 genç kız öğrencimizin olduğu bir yurda, müsaade ederseniz kızınızın ismini vermek istiyorum” dedim. Annemiz ve babamız kırmadılar, kabul ettiler. İnşallah burada, birkaç hafta içerisinde bu acıyı yaşayan ailemizin, o güzel evladının, genç hemşehrimizin ismini yaşatacağız.