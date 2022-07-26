İktidara yakın gazete: KYK borcunu ödeyenler için yeni formül masada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KYK borçlarının faizlerinin silindiğini açıklamasının ardından yasal düzenleme bekleniyor. Borcunu ödemiş olanlar için de formül aranıyor.

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Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, KYK kredi borçlarında yalnızca ana paranın tahsil edileceğini duyurdu. Açıklama sonrası borç sorgulaması yapanlar, düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için sistemde borcun tamamını gördü.

İktidar yanlısı Sabah’ta yer alan habere göre, borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin iki yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Borcunu ödeyenlere ise hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu belirtildi.