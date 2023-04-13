Kuzey Kore’den balistik füze denemesi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne orta ya da uzun menzilli balistik bir füze fırlattığını açıkladı.

Erken uyarı sistemleri, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı, caddelerde sirenler çalındı.

Yerel saatle 07:50 sularındaki uyarının ardından tahliye çağrısının sehven yapıldığı bildirildi.

Bakanlık, Japonya’nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore’ye protesto notası çekildiğini açıkladı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, sehven de olsa yapılan uyarı ve tahliye çağrısının uygun olduğunu savundu.