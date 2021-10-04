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Yaramazlara biraz batar!

Kuzey-Güney Kore arasında iki ay sonra ilk telefon görüşmesi

Kuzey ve Güney Kore arasında temmuz sonunda durdurulan iletişim kanalının yeniden açılmasıyla telefon görüşmesi yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Yonhap’ın haberinden aktardığına göre Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iki taraf arasındaki iletişim hattının ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yeniden açıldığını açıkladı. Bu adım, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ‘zeytin dalı’ olarak iletişim kanallarını yeniden açmaya hazır olduğunu açıkladıktan bir gün sonra geldi.


Açıklamada, iletişim hattının açılmasıyla Kuzey ve Güney Koreli yetkililerin görüştüğü kaydedildi.

Bunun yanı sıra Pyongyang yönetimi, ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ‘Güney Koreli yetkililerin tutumuna’ bağlı olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore hükümeti, 2020’de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore’yle iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

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