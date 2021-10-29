Kuyumcuyu öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Antalya’da kar maskeli bir kişi, kuyumcu çalışanını silahla öldürüp 2 kilogram altını alarak kaçtı.
AA’nın haberine göre Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanına giden bir kişi, silahla işyeri çalışanı Abuzer Atakan Gür’ü (48) vurdu.
Yere düşen Gür’e vuran ve tekrar ateş eden zanlı, 2 kilogram altın alarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Gür’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İşyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.