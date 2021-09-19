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Yaramazlara biraz batar!

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan iki kişiyle sahte altınların temin edildiği üç şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Polis, Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheliler olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.


Ekipler, cuma günü ekipler gittikleri kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan S.D. ve Ş.K. isimli kişilerin üzerinden bir miktar çeyrek sahte altın buldu.

Çalışmaların devamında da iki şüphelinin sahte altınları temin ettikleri  Z.T., F.S. ve H.K. da Fatih ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 38 adet sahte çeyrek altın ve 22 bin 100 lira para bulundu.

Dün adliyeye sevk edilen bu kişiler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

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