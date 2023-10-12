Kutluğ Ataman’a Hollanda kralı ödül verdi, Hollanda konsolosu vize vermedi

Hollanda Kraliyeti’nin ‘Avrupa kültürüne katkılarından dolayı’ ödüllendirdiği yönetmen ve çağdaş sanatçı Kutluğ Ataman vize almadı.

Son dönemde Schengen ve diğer vize başvurularına karşı ret sayısı artıyor. Bazen da verilse bile vize süresi çok kısa tutuluyor.

Volkan Konak, Onur Akın, Güneş Tunçkıran ve Hande Yener gibi isimlerin ardından Kutluğ Ataman da vize alamadığı için yurt dışındaki etkinliğe katılamadı.

Hollanda Kraliyeti’nden onur ödülü aldığını ancak Hollanda’dan vize alamadığını duyuran Ataman şunları kaydetti:

“Hollanda Kraliyeti’nden ‘Avrupa kültürüne vermiş olduğum katkılardan’ dolayı ödül aldım (ne katkısı sormayın, sadece sanatçıyım). Hollanda’ya gitmek gerekti. Vize vermediler. Bu vesileyle Avrupa kültürüne dışarıdan katkı veriyor olduğumu idrak ettim.”

Could you please send an email to [email protected] with your personal data and your application number, so that we can check the process. — NL Consulate General Istanbul 🇳🇱🇹🇷 (@NLinIstanbul) October 12, 2023

Ataman’ın 140 binin üzerinde görüntülenen bu paylaşımının altına Hollanda Konsolosluğu’ndan yanıt geldi. Konsolosluk, süreci kontrol edebilmek adına Ataman’dan belgelerini istedi.