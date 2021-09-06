‘Kutladığım son Noel olabilir’ yazmıştı: Girls Aloud üyesi Sarah Harding hayatını kaybetti

Britanya’da, ITV’de yayınlanan ‘Popstars: The Rivals’ adlı yetenek yarışmasında kurulan Girls Aloud Grubu’nun üyesi Sarah Harding 39 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: BBC

Annesi Marie Harding, Ağustos 2020’de meme kanseri teşhisi konan ve sonrasında hastalık başka yerlerine sıçrayan kızının dün sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. Instagram hesabından acı haberi paylaşan Marie Harding, şu ifadeleri kullandı: “Maalesef bugün sizinle güzel kızımın ölüm haberini paylaşmak zorundayım. Çoğunuz onun kanserle savaşını biliyorsunuz. Son güne kadar büyük bir güçle mücadele etti. Destek veren herkese teşekkür ederim. O, hastalıkla mücadelesiyle anılmak istemezdi. Parlak, ışıldayan bir yıldızdı ve öyle hatırlanmak isterdi.”

Grubun diğer üyelerinden Nicola Roberts, “O günün geldiğine inanamıyorum. Kalbim acıyor, bir parçam gitti” yazarak duygularını ifade etti, Nadine Cole ise “Mahvoldum. Duygularımı nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum” yazdı.

Harding, bu yıl mart ayında Times gazetesinde yayınlanan anılarında, doktorunun geçen aralık ayında kutladığı Noel için, “Bu büyük olasılıkla kutlayacağın son Noel” dediğini yazmıştı. O ana kadar hayatının tadını çıkarmaya çalışacağını ifade etmişti.

Fotoğraf: Press Association

2002’de kurulan Girls Aloud, Britanya’da 21’inci yüzyılda en çok satan kadınlardan kurulu grup. 4,3 milyon single ve 4 milyon albümleri satıldı.