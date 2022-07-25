Kütahya’daki orman yangını sürüyor: Tahliyeler başladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, havanın aydınlanmasıyla 26 helikopter ve dokuz uçaklık hava gücüyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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İlçenin Küreci’yle Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi. Üç noktada etkili olan yangın sonrası tahliye çalışmaları da başladı.

Karadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla gece görüşlü iki helikopterin desteğiyle devam edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla da 26 helikopter, dokuz uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 485 personelle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

MSB sekiz helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Emet’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İzmir ve Isparta’dan sekiz helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.