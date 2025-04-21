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Yaramazlara biraz batar!

Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kütahya’da saat 20:24’te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) bildirdiğine göre depremin merkez üssü Simav ilçesi.


Deprem yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin merkez üssü. Görsel: AFAD

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