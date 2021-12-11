Kurtulmuş’tan Kılıçdaroğlu’na ‘meyhane muhabbeti’

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’in enflasyon rakamlarına yönelik eleştirilerine yanıt verdi: “Merkez Bankası’na güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumu’na güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?”

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Türkiye’de eylül ayından beri devam eden kur atakları nedeniyle hayat pahalılığı hızla artmasına rağmen, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen hafta resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıkladı. Rakam her ne kadar üç yılın zirvesi olsa da muhalefet yüzde 20’li seviyelerdeki enflasyonun piyasadaki fiyat artışlarını yansıtmadığını savunuyor. Bağımsız araştırma kurumları ise enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesaplıyor.

AKP’li Kurtulmuş, Trabzon’da gençlerle buluştuğu programda kendisine gelen “TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını gerçekçi buluyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Adı üstünde Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin istatistik bilgilerini cumhuriyet tarihi boyunca toparlayan bir kurumdur, bunları değerlendirir. Kendi elinde başka birtakım bilgiler olanlar bunları kamuoyuyla paylaşabilir, hiçbir şey yok ama sonuçta resmi işlem yapmanız için elinizde resmi bir kurumun verisi olması lazım, Türkiye İstatistik Kurumu da bu kurumdur.

Bunun üzerinden bir algı oluşturmaya çalışmak, ‘Efendim, kusura bakmayın, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceğiz.‘ Kurumlara güvensizlik aslında siyasetçilerin hiç yapmaması gereken bir şeydir. Merkez Bankasına güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeyeceksin, Türkiye’nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?”

Kılıçdaroğlu’nun TÜİK eleştirileri

Kılıçdaroğlu, enflasyon kararının açıklamasının ardından TÜİK’e gitmiş ancak içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu TÜİK’in kapasında yaptığı açıklamadı enflasyon rakamlarının güven vermediğini belirterek şunları söylemişti: “”Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim.”

Kılıçdaroğlu ayrıca asgari ücret görüşmeleri için ‘Bizim esas aldığımız TÜİK’tir‘ diyen işveren tarafına, “Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere” demişti.