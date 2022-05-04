Erzurum’un Karayazı ilçesinde kent girişindeki Kürtçe tabela önünde el hareketi yapan öğretmenler açığa alındı.

Görsel: Twitter

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, Twitter paylaşımında, açığa alma kararının soruşturma tamamlanana kadar verildiğini bildirdi.

İlçede görevli dört öğretmen, Instagram üzerinden şehrin girişindeki Türkçe ve Kürtçe ‘”Hûn bixêr hatin-Hoş geldiniz’ diye yazılı tabelanın önünde hareket çektikleri bir fotoğraf paylaşmıştı.

Paylaşımda şu sözler yer almıştı: “Tabelanın diğer kısmında da ‘Hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli.”

Tepki çeken paylaşım sonrası Karayazı Kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

Öğretmenler, savunmalarında el hareketinin Kürtçe’ye olmadığını söylemişti: “Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı’ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik.”