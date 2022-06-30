Kürşad Zorlu: Zirve öncesinde seslendirilen adımların atılabileceği ihtimali hayli düşük

Biden ile görüşmeden yansıyanlar ise ikinci önemli ve en stratejik parçasıydı zirvenin. Görüşme 1 saat 10 dk sürdü ve geçen yıldaki zirveden sonra ilk yüz yüze temastı. İsveç ve Finlandiya’ya yönelik veto tartışması masadan kaldırılarak bu görüşmeye geçilmiş oldu! Biden bu konuda memnuniyetini dile getirdi. “F-16 konusunun kongreden geçmesi için gayret göstereceğim” mesajının dışında dişe dokunur bir gelişme kamuoyuna yansımış değil.

ABD sorunların diyalogla çözümleneceğini söylese de, PKK/PYD/SDG konusunda mevcut pozisyonunu korumayı sürdürmektedir. Çünkü önemli bir müttefiki olarak görmektedir. Haliyle zirve öncesinde seslendirilen, Türkiye’nin yukarıdaki taleplerine ilişkin ABD tarafından kimi adımların atılabileceği ihtimali hayli düşük gözüküyor.

Kürşad Zorlu’nun yazısı