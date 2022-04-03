Kürşad Zorlu: Kırım neden önemli?

Ukrayna’daki savaşın temel başlıklarından biri de Kırım…
Tarihsel süreç içerisinde ve yaklaşık 300 yıl boyunca egemenliği ve demografisi hedef alınan Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmesiyle birlikte bir bilinmezliğe sürüklendi. Türkiye başta olmak üzere konuya dikkat çeken ülkeler “Eğer 2014 yılındaki bu ilhaka karşı daha sert ve kararlı durulsaydı, bugünkü savaşa gelinmeyeceği” görüşünü ortaya koyuyorlar. Son Antalya Diplomasi Forumu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bunu vurguladı.
Peki Kırım neden önemli?