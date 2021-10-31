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Yaramazlara biraz batar!

Kürşad Zorlu: Erdoğan-Biden görüşmesi ve sonrasında bizleri neler bekliyor?

Türkiye’de bugün en çok merak edilen konulardan biri ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme ve hatta dün akşama kadar bir görüşmenin olup olmayacağı idi.

Aslında bu hal bile ilişkilerde varılan noktanın adeta bir uçurumun kenarında durduğunun göstergesi!


Özellikle Biden’ın sürdürmek istediği iletişim biçimi, Trump döneminde dikkat çeken sorunu en üst düzeyde aşabilme/öteleyebilme yöntemine izin vermiyor. (…)

Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve mevcut iktidara yönelik tutumu bilinen bir gerçek… Bunu daha seçim öncesinde hissettirmişti. Türkiye’nin ABD ile ilişkilerin tamamen kopmasına izin vermeyen taraf olduğu söylenebilir.

Kürşad Zorlu’nun yazısı

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Ben, insan gibi yaşamak istiyorum, hükümet sistemi tercihleri ise o insan gibi yaşam için gerekli koşulların inşasına yardım edeceği ölçüde önemli, benim için, herkes için. Gerisi laf, bir ömür dinledik zaten, çok da sıkıldık!