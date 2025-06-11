Küresel rezervler: Altın, avroyu geçti

Altın, resmi küresel rezerv payında Avrupa Birliği’ne (AB) üye 20 ülkenin tek para birimi avroyu geride bıraktı. Avro, dolardan sonra dünyanın en önemli ikinci rezerv varlığıydı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) avronun uluslararası kullanımına ilişkin 2024 raporunu açıkladı. Rapora göre 2024 küresel resmi rezervlerin payları şöyle oldu:

Dolar yüzde 46

Altın yüzde 20

Avro yüzde 16

Raporda özetle şöyle dendi:

“Merkez bankaları rekor hızla altın biriktirmeye devam etti ve 2024’te 1000 tondan fazla altın satın aldı. Bu miktar önceki 10 yılda görülen yıllık ortalama miktarın iki katı.

Merkez bankalarının küresel altın varlıkları şu anda 36 bine tona ulaştı. Bu 1965’teki Bretton Woods döneminde ulaşılan 38 bin tonluk tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Dünya çapındaki merkez bankaları şu anda neredeyse 1965’teki kadar altın tutuyor. Bu stok, yüksek fiyatlarla birlikte, altını 2024’te piyasa fiyatlarında ABD dolarından sonra ikinci en büyük küresel rezerv varlığı haline getirdi.

Geçen yıl altın fiyatındaki yaklaşık yüzde 30’luk artış, altının küresel rezervler içindeki payının artmasının ana etkenlerinden biri.

‘Çin ve Rusya daha fazla altın biriktirdi’

Parasal rezervler için altın talebi 2022’deki Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından keskin bir şekilde arttı. Talep günümüze kadar yüksek kalmaya devam etti.

Altın alımlarının finansal varlıkların dondurulması gibi yaptırımlara karşı bir koruma aracı olarak görülüyor. Çin ve Rusya son üç yılda diğer ülkelerden daha fazla altın biriktirdi.”



