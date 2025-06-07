Küresel gıda fiyatları mayısta geriledi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıklamasına göre küresel gıda fiyatları mayısta tahıl, kuru baklagiller ve şeker fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yüzde 0,8 geriledi.

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Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO ‘Gıda Fiyat Endeksi’, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşerek 127,7 puan oldu.

Endeks, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından Mart 2022’deki rekor seviyesinin yüzde 20 altında kaldı.

Bitkisel yağ fiyat endeksi, aylık bazda Güneydoğu Asya’daki mevsimsel üretim ve stok artışları nedeniyle yüzde 3,7 geriledi. Soya yağı fiyatları da Güney Amerika’daki arz artışı ve biyoyakıt talebindeki zayıflık nedeniyle düştü.

Tahıl fiyat endeksi, küresel mısır fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 8,2 geriledi. Buna karşın, pirinç fiyatları güçlü talep ve kur hareketlerinin desteğiyle yüzde 1,4 arttı.

Şeker fiyat endeksi, belirsiz küresel ekonomik görünüm ve gıda, içecek endüstrilerinden gelen zayıf taleple yüzde 2,6 azaldı ve aylık art arda düşüşünü üçüncü aya taşıdı. Endeks, yıllık bazdaysa yüzde 6,6 geriledi.

Süt ürünleri fiyat endeksi, Asya’dan gelen güçlü talebin desteğiyle yüzde 0,8 arttı. Tereyağı fiyatları tarihi yüksek seviyelerde kaldı. FAO’nun açıklaması şöyle:

“Uluslararası tereyağı fiyatları, Avustralya’da süt arzının daraldığı bir ortamda Asya ve Orta Doğu’dan gelen güçlü talep sayesinde tarihi yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Ancak Avrupa Birliği menşeli tereyağı talebindeki yavaşlama fiyat artışlarını sınırladı.”

Et fiyat endeksiyse yüzde 1,3 arttı. Küresel büyükbaş hayvan eti fiyatları, güçlü küresel talep ve başlıca üretici ülkelerdeki ihraç edilebilir arzın kısıtlı olması nedeniyle yeni tarihi zirveye çıktı.