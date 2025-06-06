Küresel çocuk istismarı operasyonu: İki öğretmen, bir sağlıkçı dahil 20 tutuklama

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) çocuğa cinsel istismara karşı dünya çapında operasyon düzenledi. Gözaltına alınan iki öğretmen, bir sağlıkçı dahil 20 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Interpol

Uluslararası operasyon çocukların olduğu cinsel istismar materyallerinin üretimi ve dağıtımına karşı yapıldı.

Euronews‘ün aktardığı habere göre İspanya’da uzmanlar 2024’ün sonundaki bir çevrimiçi devriyede istismar görüntülerinin dolaştığı bir mesajlaşma grubu tespit etti.

Bunun üzerine İspanya polisi, Interpol ve Europol’le işbirliğiyle bir sağlık çalışanı ve bir öğretmenin de olduğu yedi şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.

Interpol’ün açıklamasına göre sağlık çalışanı Doğu Avrupa’dan reşit olmayan kişilere müstehcen görüntü karşılığı para ödemekle, öğretmense istismar görüntülerini bulundurmak ve paylaşmakla suçlanıyor.

İspanya’daki aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon, tablet ve dijital depolama cihazına el konuldu.

Geri kalan tutuklamalar ABD ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde yapıldı.

Tutuklananlar arasında Panama’dan bir öğretmen de var.

68 şüpheli daha var

Interpol’e göre 68 şüpheli daha tespit edildi ve soruşturmalar dünya çapında sürüyor.

Ayrıca toplanan bilgiler Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya’daki 28 ülkenin kolluk kuvvetleriyle paylaşıldı.