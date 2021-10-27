Kurduğu sahte siteyle 2 milyon sterlinlik Bitcoin sahibi olan öğrenci yakalandı

Britanya’da, ‘sahte site kurarak’ edindiği gelir sayesinde 2 milyon 141 bin 720 sterlin (27 milyon 956 bin lira) değerinde kripto paranın sahibi olan 17 yaşındaki bir lise öğrencisinin kazancına el kondu.

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Mahkeme, Lincolnshire bölgesinde yaşayan öğrencinin 12 ay süreyle bir rehabilitasyon programına katılmasına hükmetti.

Lincoln Kraliyet Mahkemesi’nde açılan davada savcının anlattıklarına göre 18 yaşından küçük olduğu için kimliği açıklanmayan öğrenci, Nisan 2020’de, evinin yatak odasından hediye çekleri satan ‘Love2Shop’a tıpatıp benzeyen bir site kurdu. Daha sonra Google’a ilan verdi ve internet kullanıcıları ‘gerçek siteyi’ aradığında kendi kurduğu sitenin de arama sonuçları arasında çıkmasını sağladı.

Bir kullanıcının şüphelenip şikayet etmesi üzerine ‘Love2Shop’ konuyu arşatırmaya başlayınca siteyi bir hafta sonra kapattı. Yakalanıp gözaltına alındı ve hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı.

Ancak bu kısa süre onun bir servet değerinde kripto para sahibi olmasına yetti. Polis, evdeki aramada, 9-16 Ağustos 2020’de bilgisayarında 12 bini aşkın kredi kartı numarasının ve 197 PayPal hesap detayının kaydedildiğini, 6 bin 500 sterlin değerindeki hediye çekinin kendisi için kullanıldığını belirledi.

Kendi kurduğu siteye girip kişisel bilgilerini paylaşanların paralarını kullanarak 48 Bitcoin ve az sayıda birkaç başka kripto para satın almıştı. Savcı, dolandırıcılık yaptığını itiraf eden öğrencinin gözaltına alındığı geçen yıl ağustos ayında 200 bin sterlin değerinde olan kripto paraların bugünkü değerinin 2 milyon sterlini aştığını söyledi.

“Yetişkin olsaydı cezaevine girerdi” diyen hakim, rehabilitasyonun yanı sıra edindiği kazanca el konmasını istedi ve öğrenciye şöyle seslendi: “Belli ki bilgiyasarla çok ilgilisin ve bu işten çok iyi anlıyorsun ancak maalesef yeteneklerini nitelikli dolandırıcılık için kullanmışsın.”