Kur korumalı mevduatta değişiklik

Kur korumalı mevduatta (KKM) vadesi gelen mevduatlar için yenileme seçeneği getirildi. Düzenlemeyle yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüşte en kısa vade altı aydan üç aya indirildi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vadesi geldiğinde KKM imkânından yararlanmaya devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.

BloombergHT’nin aktardığına göre diğer taraftan, yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade üç aya indirildi. Böylelikle, şirketler dövizlerini üç aylık süre için KKM’ye dönüştürebilecek ve vade sonunda ise yenileme imkanına sahip olabilecek.