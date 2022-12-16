Kur korumalı mevduat hesaplarında süre uzatıldı

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında süre 2023 sonuna kadar uzatıldı.

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Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara göre, kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023’e kadar açılabilecek.

TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesini engellemek için hükümet Aralık 2021’de kur korumalı mevduat sistemini başlatmıştı. Sistem, dövizdeki yükselişlerde KKM katılımcılarına farkın TL olarak Hazine veya MB tarafından ödenmesini esas alıyor.

KKM’nin bir kısmı Hazine’nin çıkardığı enstrümana diğer kısmı da Merkez Bankası enstrümanına ait.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ayda KKM’ye ödemelerinin tutarının 91,57 milyar TL’ye yükseldiğini açıklamıştı. MB ise bu veriyi açıklamıyor.