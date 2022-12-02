Merkez Bankası ‘kur korumalı’ verilerini açıklamayınca, muhalefet komisyonu terk etti

Kur korumalı mevduat (KKM) verilerinin Merkez Bankası’nı (MB) ilgilendiren kısmına ilişkin veri paylaşılması talebine olumlu yanıt alamayan muhalefet partileri MB’nin sunum yaptığı komisyonu terk etti.

MB Başkanı Kavcıoğlu verileri açıklamadı. (AA)

MB’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda KKM verileri taleplerine yanıt alamadıklarını belirten muhalefet partileri bu durumun ‘TBMM ve millet iradesine karşı saygısızlık’ olduğundan dolayı terk ettiklerini söyledi.

MB ise KKM’nin rezerv yönetimi kaynaklarından biri olduğunu ve KKM dahil bu verilerin yasa gereği ‘bağımsız denetimiyle birlikte yıl bitiminde’ açıklanabileceğini belirtti.

Eski MB başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz, MB’nin ilgili verileri her akşam görebildiğini ama paylaşmayı tercih etmediğini söyledi.

CHP, İYİ Parti ve HDP komisyonu terk ederken AKP ve MHP ile komisyon devam ediyor.

TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesini engellemek için hükümet Aralık 2021’de kur korumalı mevduat sistemini başlatmıştı. Sistem, dövizdeki yükselişlerde KKM katılımcılarına farkın TL olarak Hazine veya MB tarafından ödenmesini esas alıyor.

KKM’nin bir kısmı Hazine’nin çıkardığı enstrümana diğer kısmı da Merkez Bankası enstrümanına ait.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ayda KKM’ye ödemelerinin tutarının 91,57 milyar TL’ye yükseldiğini açıklamıştı. MB ise bu veriyi açıklamıyor.