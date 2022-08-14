Kültür sanat hayatını pademide canlı tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne uluslararası ödül

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi süresince kentte kültür ve sanat hayatını canlı tutmak için uyguladığı ‘Kriz Belediyeciliği’ uluslararası ödüle layık görüldü.

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi/Instagram

100’den fazla dünya kentinin başvuru yaptığı Uluslararası Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür 21 Mansiyon Ödülü’nü İzmir aldı.

‘İzmir dünyaya örnek oldu’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de kültür sanatı canlı tutmaya devam edeceklerini belirtti: “İzmir, kültür ve sanat vizyonu, dayanışma kültürü ve vizyonuyla dünyaya örnek oldu. Ekonomik ve ekolojik dönüşümün kültürle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden kültür ve sanatın kriz durumlarında dahi canlı tutulması gerekiyor. Biz de kentte kültürün sürdürülebilir hale getirilmesi için aktif katılım ve dayanışma yolunu benimsedik.“

Kültür, kalkınmanın bir parçası

UCLG tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür 21 Ödülleri, sürdürülebilir kalkınmanın dördüncü ayağı olarak kabul edilen kültürün desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için iyi uygulamalar geliştiren şehirlere veriliyor.

Ödülü alan kentlerin uluslararası kültürel görünürlüğü ve diğer belediyelerle olan kültürel iletişimi artıyor. UCLG Kültür Komitesi tarafından verilen ödülün başvuruları, kültür ve sanat alanında uzmanlığa sahip jüri ekibi tarafından değerlendirildi. Başkanlığını Catherine Cullen’ın yaptığı jüri komitesinde Diana Alarcn Gonzlez, Claudia Curiel de Icaza, Francisco d’Almeida ve Türkiye’den Doç. Dr. Serhan Ada yer aldı.

Bu yıl ödül verilen kentlerin tamamı şunlar: Arjantin’den Buenos Aires, İrlanda’dan Dublin, Türkiye’den İzmir, Güney Kore’den Busan ve Jinju, Endonezya’dan Bandung, Burkina Faso’dan Ouagadougou ve Moritanya’dan Tevragh Zeina.