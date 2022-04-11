Kullanılmayan ahırdaki çöpten milyonlarca dolar değerinde sanat eserleri çıktı

ABD’nin Connecticut eyaletinde, kullanılmayan bir ahırdaki çöpte bulunan sanat eserlerinin milyonlarca dolar değerinde olduğu anlaşıldı.

Hines’ın eserlerinden biri. Fotoğraf: gothamtogo.com

Jared Whipple adlı bir işçi, Waterbury’deki ahırdaki çöp konteynerinin içinde bulunan ‘tozlu şeyler’i incelerken yüzlerce resim ve heykel buldu.

Whipple eserlerin 2016’da, 96 yaşında ölen ABD’li sanatçı Francis Hines’a ait olduğunu öğrendi. Bina ve objeleri kumaşla sarmasıyla ünlü Hines, eserlerini o ahırda saklamıştı. Hines’ın ailesiyle iletişim kurdu; eserlerin onda kalabileceğini söylediler.

Whipple’ın bulduğu resim, çizim ve heykellerin milyonlarca dolar değerinde olduğunu belirten eksperler, sadece bir resmin 22 bin dolara, bir çizimin 4 bin 500 dolara satılabileceğini söyledi.

“Çöp konteynerinin kapağını açtım ve içinde gördüğüm şeyler beni çok etkiledi” diyen Whipple, eserlerin bir kısmını satma kararı aldı.