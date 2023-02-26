Kübra Par: Siyasetçilere iki yasa bir de anayasa teklifi önerisi

3’ü de zaten son zamanlarda sokakta ve medyada sıkça dile getiriliyor.

Bir, binaların deprem güvenliği için kontrolünü ve riskli binaların yeniden yapımını zorunlu hale getirecek bir yasal düzenleme getirin. Deprem güvenli sertifikası almayan konutların kiralanmasını ve satışını yasaklayın. Araç muayene zorunluluğu gibi binalara da belli yıl aralıklarıyla kontrol mecburiyeti getirin. Kontrol sonrasında kolon kesenleri, taşıyıcı sistemlere zarar verenleri kasten öldürmeye teşebbüsle yargılayın. Denetim ve ruhsat süreçlerini de sıkılaştırın.

İki, yabancıya konut satışını belli bir süreliğine durduracak bir kanun teklifi hazırlayın. İstanbul’da konut fiyatlarında hızla yükselişe neden olan ekonomi politikalarının üstüne bir de yabancıya satış eklendiği için durum kontrolden çıkıyor. Deprem bölgesinde demografik değişimi önlemek için de bu yasak yerinde olur.

Üç, gelecekte iktidarların seçim yatırımı olarak imar affı çıkarmasının, halkın da bunu talep etmesinin önüne kalıcı olarak geçecek bir Anayasa değişiklik teklifi getirin.

Kübra Par’ın yazısı