Kübra Par: Oy deposu olarak görülen bu cemaat ve vakıflara neden dokunulmuyor?

Bu çocuk okul yaşına geldiğinde sene 2004-2005’ti.

2005’ten en az 2013’e kadar okulda olması gerekirken hiçbir eğitim almadı.

Kendi deyimiyle cemaatin kreşine yani kuran kursuna gönderildi.

Hadi diyelim istismara uğradığı ve çocuk yaşta evlendirildiği ailesi tarafından gizlendi.

Peki yetkililer bu çocuğun okula gönderilmediğini nasıl fark etmedi?

Ailesine neden ceza kesmedi?

Bu çocuk gibi belki yüzlerce belki binlerce çocuğu okula göndermeyen cemaat veya vakıflar neden etkin biçimde denetlenmiyor?

Bu cemaatlerin kendi okullarını kurmalarına, MEB müfredatını uygulamamalarına neden müsaade ediliyor?

Bu tür yapılar içinde okul yüzü görmeyen, 18 yaşının altında evlenen başka çocukların da olduğunu bile bile neden meselenin üstüne gidilmiyor?

Oy deposu olarak görülen bu cemaat ve vakıflara neden dokunulmuyor?

Doğan her çocuğun haklarını koruyan adam akıllı bir denetleme-takip sistemi niye yok?

Kübra Par’in yazısı