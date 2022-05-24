Kübra Par: Önde gelen isimler Kılıçdaroğlu’a sıcak bakmıyor

Oysa anketlerin ağırlıklı çoğunluğu Kılıçdaroğlu’na kıyasla Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun şansının açık ara daha fazla olduğunu gösteriyor. Hal böyleyken Kılıçdaroğlu istese bile 6’lı masadaki diğer beş parti onu aday gösterir mi?

Zannedilenin aksine bu çok uzak bir ihtimal. Çünkü 6’lı masa 6 liderden ibaret değil. Partilerin karar organları, yetkili kurulları var. Masada bulunan CHP dışındaki partilerin önde gelen isimleriyle sürekli konuşuyorum. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakan tek bir isme rastlamadım.

Hepsi “Kazanacak aday göstermeliyiz” diyor. Şimdiden itiraz ederek Kemal Bey’i kırmıyorlar ama bu seçimi riske atacakları anlamına gelmiyor.

Kübra Par’ın yazısı