Kübra Par: Mehmet Ali Erbil’in sapkınlıklarına daha ne kadar müsamaha göstereceğiz?

Mehmet Ali Erbil skandallar dizisine bir yenisini daha ekledi. Bir ödül töreninde gecenin sunuculuğunu üstlenen Melike Öcalan’a sözlü tacizde bulundu. Gevşek bir tavırla “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi” dedi.

Erbil’in yaptıklarının 10’da birini başka bir ülkede bir sanatçı yapsa bırakın böyle etkinliklerde boy göstermeyi sokağa bile çıkamazdı. Fakat nasıl oluyorsa Türkiye’de belli bir ünlüler çevresi kendisini özenle koruyor! Bu utanmaz adamın sapkınlıklarına daha ne kadar müsamaha göstereceğiz?

Kübra Par’ın yazısı