Kübra Par: İnce’nin adaylığı seçimin ikinci tura kalmasını tetikleyebilir

İnce’nin sivri çıkışları, dans etmesi, deprem bölgesine erkenden gidip sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanarak açıklamalar yapması kendisine dönük ilgiyi artırdı.

Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istemeyen veya 6’lı Masa’nın geçen hafta yaşadığı krizden rahatsız olanlar Memleket Partisi’ne yöneldi.

CHP-HDP yakınlaşmasını olumlu karşılamayan seküler Atatürkçü seçmeni de bu listeye eklemek gerekir.

Yani kuruluşunun ardından parti içi krizlerle gündeme gelen, büyük bir ivme yakalayamayan, muhalefetin oylarını bölmekle suçlanan, son olarak Zafer Partisi ile kurduğu İttifak’tan da ayrılan Memleket Partisi son düzlükte atağa geçmiş görünüyor.

Elbette bu yükseliş baraj aşmasına yetecek düzeyde olmasa bile İnce’nin adaylığı seçimin ikinci tura kalmasını tetikleyebilir.

İnce adaylıktan çekilip Kılıçdaroğlu’nu destekler mi? Bunu biraz da tabandan gelecek mesajlar ve anket sonuçları belirleyecektir.

Son ana kadar iddiasını koruması partisinin oy oranını artırabilir.

Tabii CHP’nin tavrı da belirleyici olacak. Kılıçdaroğlu geçmiş tartışmaların üstüne sünger çekerek İnce’yi ziyarete gider mi?

Kübra Par’ın yazısı