Kübra Par: ‘Altılı masa’nın eksik ayağı

Siyasi heyecan yaratmak sadece olgu değil aynı zamanda bir kurgu meselesidir.

Lafı uzatmayayım, 6’lı Masa’nın eksik ayağı ortak bir kampanya direktörünün olmayışı. Bunu 2 ay önce de dile getirmiştim ama değişen bir şey olmadı.

Eğer en başından itibaren aklına güvenip teslim olacakları bir iletişimci ile çalışsalardı… Üstünde uzlaştıkları onca çalışma metni kâğıt üstünde kalmayacak, halkın hafızasına çoktan kazınacaktı… Anlaşmazlıklar olduğundan daha büyükmüş gibi görünmeyecek, krizleri yöneten bir akıl olacaktı…

Her hafta çantasından yeni bir müjde çıkaran iktidara gündemi belirleme üstünlüğünü kaptırmayacaklardı…

Adayın kim olacağı bile başlı başına bir PR konusu olabilecekti… Böyle bir isimle çalışmayı istemediler mi yoksa bulamadılar mı bilemiyorum. Fakat şimdi en az aday kadar önemli bu eksiği de hızla kapatmaları gerekiyor.

Kübra Par’ın yazısı