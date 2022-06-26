‘Kripto yasası’ seçimden sonraya kalmış

Kripto paralarla ilgili yasa tasarısının seçimden sonraya kaldığı bildirildi.

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Siyasetin gündeminde seçim tartışmaları sıcaklığını korurken, asgari ücrete ek zam hazırlığı, öğrenci affı, 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gibi muhalefetin ‘seçim yatırımı’ olarak değerlendirdiği düzenlemeler ve AKP’ye seçim sürecinde ‘kolaylık’ sağlayacak ek bütçe ve ‘sansür yasası’ gibi çalışmalar dışındakiler Meclis gündeminde kendine yer bulmakta zorlanıyor.

Türkiye, kripto paraların kullanımında dünyada dördüncü, Avrupa’daysa ilk sırada.

Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz zorlamasıyla çıkan yüksek enflasyon-değersiz TL sarmalında kriptolara ilgi durmadan yükseldi. Türkiye’de günlük kripto para işlem sayısı uzun süre 1 milyon seviyesinin üstünde seyretti.

Diğer yandan Thodex, Vebitcoin gibi bazı kripto borsalarının kapatılarak yatırımcıların paralarını çekememesi nedeniyle mağdur olması, bu borsaların güvenilirliği ve denetimi konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.

AKP hükümetiyse kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme için bir süredir paydaşlarla görüşmelerini sürdürüyordu. Hatta şubat başında taslağın hazırlanmasında sona gelindiği belirtilmişti.

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre taslakla ilgili görüşleri alınan uzmanlar, kripto paralarla ilgili yasa tasarısının seçimden sonraya kaldığını belirtirken, bu kararda, henüz dünyada sağlam temellere oturmayan örnek bir kripto yasasının olmamasının da etkili olduğunu kaydetti.

Taslakta neler var

10-12 maddeden oluşması planlanan teklifle amaç, Türkiye’de yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan kripto varlıkların alınıp satıldığı piyasayı düzenlemek.

Düzenlemede yatırımcının korunmasına ilişkin maddeler de olacak.

Çalışmayla, kripto varlıkların alım satımını organize eden ve ‘yerel borsalar‘ olarak tabir edilen firmalara sermaye şartı da getiriliyor. Bu firmaların sermayesinin 1 milyar liranın altında olmaması yönünde görüşlerin olduğu ama piyasa çalışması sonrası limite ilişkin tam kararın verileceği ifade ediliyor.

Bireysel yatırımcıdansa vergi alınmaması görüşü ağır basıyor.