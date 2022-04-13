Kripto para uzmanına, Kuzey Kore’nin yaptırımları delmesine yardım ettiği gerekçesiyle hapis cezası

ABD’de bir kripto para uzmanı, kripto para kullanarak bu ülkenin Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımlarını delmesine yardım ettiği gerekçesiyle 63 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Geçmişte Ethereum Vakfı için çalışan Virgil Griffith (39), ABD yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen eylülde suçlu bulunmuştu.

Cezanın açıklandığı duruşmada hapis cezasının yanısıra 100 bin dolar para cezası da verildi.

Savcı, 20 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolar para cezası verilmesini talep etmişti. Kuzey Kore’ye seyahat etme talebi ABD hükümetince reddedilmesine rağmen, 2019’da Çin üzerinden giderek bu ülkenin başkenti Pyongyang’da bir kripto para konferansında sunum yapan Griffith’in verdiği bilgilerin ‘yaptırımları delmeye’ yarayacağını bildiğini vurgulamıştı.

Griffith’in avukatı, kararın hayal kırıklığına yol açtığını söyledi.

En önemli blokzincir uygulamalarından Ethereum adına kurulan vakıf, tutuklandığında o dönem çalışanları olan Griffith’in Kuzey Kore’ye gitmesine onay ya da destek vermediklerini açıkladı.

ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer ve balistik füze programlarını dizginlemeye çalışmak için son yıllarda Kuzey Kore’ye yönelik daha sıkı yaptırımlar uyguluyor.