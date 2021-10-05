Kripto para madenciliği operasyonu: İki gözaltı

İzmir’in Menderes ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre İzmir Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes Kısık Sanayi Bölgesi’ndeki bir işyerinde kripto para madenciliği yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenlendi. Aramada 22’şer kripto para üretim cihazı ile bilgisayar anakartı, 19 adet 4 GB RAM, 20 işlemci, 38 güç kaynağı, 320 ekran kartı, 28 adet 32 GB taşınabilir bellek, 24 soğutucu fan bulundu.
Bu malzemelerin gümrük kaçağı ve piyasa değerinin 1 milyon 522 bin lira olduğu bildirildi.
A.B. ve M.B., ‘Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu’na aykırılık’ suçundan gözaltına alındı.