Kripto kredi firması Voyager Digital iflas başvurusunda bulundu

ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

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Sektörün son zamanlarda karşı karşıya kaldığı çoğu sorun, istikrarlı bir kripto para olduğu iddia edilen TerraUSD’nin mayıstaki çöküşünden sonra başladı. Bir çeşit kripto para bankası gibi faaliyet gösteren ABD merkezli Celcius Network ayın başlarında işlemleri askıya alacağını açıklamıştı. Bu durum kötü gidişatı olumsuz yönde tetikledi.

3 Arrows Capital (3AC) kripto para fiyatlarındaki düşüşlerden dolayı, iflasla karşı karşıya kalmıştı. Şirketin son dönemde 400 milyon dolarlık varlığının tasfiye olduğu öne sürülüyor. 3AC’nin bu durumu nedeniyle, şirkette varlığı bulunan bazı kripto para şirketleri de zor günler geçiriyor.

3AC’deki bu durumdan etkilenen Voyager Digital, günlük para çekme limitini önemli ölçüde düşürmüştü. Toronto merkezli şirket, 24 saat içinde izin verilen para çekme miktarını 25 bin dolardan 10 bin dolara indirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD İflas Kanunu’nun 11’inci Bölümü uyarınca borçların yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Bu süreçte şirketin günlük operasyonların desteklenmesi için likidite sağlayacak 110 milyon doların üzerinde nakit ve kripto varlığı olduğu belirtilen açıklamada, çalışanlara olağan şekilde ödeme yapılmasının ve belirli müşteri programlarının kesintiye uğramadan sürdürülmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Voyager Üst Yöneticisi Stephen Ehrlich, platformdaki varlıkların korunması ve müşteriler dahil olmak üzere tüm paydaşlar için değer maksimizasyonu için en iyi yolun kapsamlı yeniden yapılanma olduğunu belirtti.

Ehrlich, son birkaç ay içinde kripto para piyasalarındaki oynaklığın ve kripto yatırım fonu Three Arrows Capital’ın temerrüde düşmesinin Voyager Digital’in bilinçli ve kararlı adımlar atmasını gerektirdiğini vurguladı.