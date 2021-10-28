Kripto dünyası ‘köpek dövüşü’nde: Shiba ve Doge’de sert fiyat hareketleri

Kripto para piyasasında köpek temalı coinlere ilgi yeniden yükselişe geçti. 2013 yılında şaka amaçlı kurulan Dogecoin, bu sabah yüzde 40’ın üstünde arttı. ‘Doge katili‘ olarak isim yapan Shiba’da ise ekim ayı başına göre fiyat hareketi yüzde 1000’lerle ifade ediliyor.

Fotoğraf: Pixibay

Shitcoinler genel olarak kripto para dünyasında sabit bir hedefi olmayan, yapay yollarla fiyatı şişirilmiş, hiçbir şekilde kullanıcıya hizmet etmeyen unsurlar olarak tarif ediliyor.

Uzmanlara göre bu tarz unsurlara yatırım yapmak paranızın birden sıfırı görmesine de neden olabilir.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, özellikle Dogecoin için en büyük ittirici güçlerin başında. Musk’ın gözdesi Dogecoin, bu yıl yaşanan boğa döneminin gözdesi olmuş, yüzde 8 binin üzerinde değer kazanmıştı.

3 Mayıs’ta 0,74 dolara kadar ulaşan Doge, kripto piyasasındaki çöküş sonrası ise 0,16 dolara kadar düştü.

Ancak Doge son 12 saatte yeniden atağa kalkarak yüzde 40’lık bir çıkış yakaladı. Güne 0,23’ten başlayan Doge, 0,33’e kadar çıktıktan sonra saat 13.00 itibarıyla 0,30 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Köpek temalı bir diğer coin Shiba ise son beş günde yüzde 200’ün üzerinde değer kazandıktan sonra bugün yüzde 20’yi yakın geriledi.

Shiba’nın bugün ekim ayı başına göre kazancı ise hala yüzde 800’ün üzerinde.