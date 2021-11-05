Britanya’daki bir kriket kulübü, ‘taraftarı olan’ kedi için ev inşa ediyor.

Somerset County Kriket Kulübü, müsabakaları kaçırmayan ‘Brian’ adlı kedi için stadyumunu genişletme kararı aldı.

Havaların serienlemesiyle kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Brian’a sıcak bir yuva hazırlama kararı alan kulüp yönetimi bir yerel inşaat firmasıyla anlaştı.

Firma adına açıklama yapan Paul Malloy, “Brian’ı ev sahibi etmeyi amaçlayan projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Onun kulüp çalışanları ve taraftarları tarafından çok sevildiğini biliyoruz. O nedenle bizimle iletişim kurduklarında hiç tereddüt etmeden kabul ettik” dedi.

Kulübün maskotu haline gelen kedinin evinin kısa süre içinde tamamlanacağı belirtildi.