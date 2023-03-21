Kremlin, seçimde görevli yetkililere iPhone’u yasakladı

Kremlin, Rusya’nın 2024 cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıklarında yer alan yetkililere, Batı istihbarat teşkilatlarına karşı savunmasız olduğu endişesi nedeniyle iPhone’ları kullanmayı bırakmalarını söyledi.

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Reuters’ın Rus basınından aktardığına göre, Kremlin yetkilisi Sergei Kiriyenko, iç siyasetle ilgilenen yetkililer için düzenlenen bir seminerde yetkililere 1 Nisan’a kadar telefonlarını değiştirmelerini söyledi.

Toplantıya katılanlardan birinin aktardığına göre toplantıda “iPhone için her şey bitti: ya atın ya da çocuklara verin. Mart ayında herkes bunu yapmak zorunda kalacak” dendi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’sa gazetecilere verdiği demeçte, “Akıllı telefonlar resmi işler için kullanılmamalıdır. İşletim sistemi ne olursa olsun – Android veya iOS – herhangi bir akıllı telefonun oldukça şeffaf bir mekanizması var. Doğal olarak, bunlar resmi amaçlar için kullanılamaz” dedi.