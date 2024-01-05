Kralın dönüşü: Elvis hologram konserle hayranlarıyla buluşacak

Elvis Presley bu kez hologramla sahne alacak.

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The Guardian‘ın haberine göre Rock’n Roll’un Kralı Elvis Presley’in hologram gösterisi 2024’te seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. ‘Elvis Evolution‘ adlı gösteri ilk kez Londra’da kasımda gösterilecek.

Konser daha sonra Las Vegas, Berlin ve Tokyo’da da düzenlenecek. Presley’nin kişisel fotoğrafları ve videosu, yapay zeka ve hologramla sahneye taşınacak.

Britanya merkezli Layered Reality’nin kurucusu ve CEO’su Andrew McGuinness hologram konserle ilgili şöyle konuştu: “Elvis Evolution, müzik efsanesi Elvis Presley’e yeni nesil bir övgüdür. Elvis dünya çapında süperstar statüsünü koruyor ve dünyanın her yerindeki insanlar artık orada öylece oturup eğlenmek istemiyor, bunun bir parçası olmak istiyorlar.”

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