Elvis Presley’nin ‘kayıp’ mücevherleri bir arada: Koleksiyon açık artırmaya çıkıyor

Efsane müzisyen Elvis Presley uzmanları ve tarihçilerin uzun zamandır haberdar olduğu kayıp mücevherler sonunda bir arada. Açık artırmayla en çok parayı vermeye hazır hayranı bekliyor.

Fotoğraflar: Reuters

Hayranları ve koleksiyonerler yıllardır Presley’nin menajeri Colonel Tom Parker’a verdiği mücevherlerin peşindeydi.

Kayıp olduğu düşünülen mücevherler ABD’deki GWS Auctions müzayede evinin kurucusu Brigitte Kruse sayesinde bulundu ve ilk kez bir araya getirildi.

Altın yüzükler, bileklikler, saat ve kolyelerinde aralarında olduğu 200 parça 27 Ağustos’ya açık artırmaya çıkıyor. 1968’de büyük geri dönüşü sırasında televizyonda çaldığı gitar da satılacak.

Presley’nin eski eşi Priscilla Kruse’a koleksiyonla ilgili yardım etti. Kendisi koleksiyondaki parçaların hiçbirinin sahibi olmasa da anılarını canlandırdığını söylüyor.

Biraz da ‘çakma’ Elvis eşyalarının satıldığını görmekten bıktığı için açık artırmayı desteklediğini belirtiyor: “Gerçekle alakası olmayan çok fazla şey satılıyor ve bu beni endişelendiriyor. Bu koleksiyondaki parçaların onlara iyi bakacak ve sevecek birine gitmesini çok isterim.”