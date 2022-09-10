Kraliçeden sonra bir yeni unvan da Brunei Sultanına

Kraliçe Elizabeth’in ölümü taşları yerinden oynattı, en başta Kral Charles olmak üzere pek çok kraliyet üyesinin unvanı değişti. Bir hareketlilikte Brunei Sultanı Hasan el Bulkiye’ye de bir unvan düştü.

Hasan el Bulkiye neredeyse 55 yıldır Brunei’nin başında Fotoğraflar: REUTERS

Kraliçe 2’inci Elizabeth’in ölümünden sonra Hasan el Bulkiye halen hayatta olan ‘tahtta en uzun süre oturan’ hükümdar unvanını aldı. Bulkiye, Güney Asya’da Borneo adasındaki küçük bir İslam ülkesi olan Brunei’yi 54 yıl 340 gündür yönetiyor.

Hasan el Bulkiye LGBTİ+ bireylere karşı tavrıyla biliniyor. Sultan, 2019’da eşcinsel ilişkiye taşlanarak öldürülme cezası getirmiş ancak dünya kamuoyunun gördüğü baskı sebebiyle geri adım atmıştı.