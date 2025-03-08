Kral Charles kişisel müzik listesini paylaştı

İngiltere Kralı 3’üncü Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Günü’nde yayınlanacak özel radyo programı için kişisel çalma listesini paylaştı.

Fotoğraf: AA

Kraliyet Ailesi’nin X hesabındaki paylaşımına göre 10 Mart İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) için hazırlanan ‘Kral’ın Müzik Odası’ (The King’s Music Room) adlı özel radyo yayını tüm dünyada dinleyicilerle buluşacak.

3’üncü Charles’ın kendisini mutlu eden şarkılardan oluşturduğu listesinde Bob Marley, Kylie Minogue ve Grace Jones gibi sanatçılar var.

Kral bu özel yayında, bazı sanatçılarla tanışma hikayelerini de paylaşacak ve listesindeki her şarkıyı neden seçtiğini anlatacak.

Apple Music’ten yayınlanacak yayın, Kral’ın Buckingham Sarayı’ndaki ofisinde kaydedildi.

‘Müzik hayatım boyunca çok önemliydi’

Kraliyet Ailesi’nin paylaşımında Charles’ın müzikle ilgili düşüncelerini açıkladığı görüntülü mesaja da yer verildi.

Kral Charles, şöyle konuştu:

“Hayatım boyunca müzik benim için çok önemliydi. Bunun pek çok kişide aynı şekilde olduğunu biliyorum. Müziğin, hafızamızın en derin köşelerinden mutlu anıları geri getirme, üzüntülü anlarımızda bizi rahatlatma ve bizi uzak yerlere götürme gibi olağanüstü bir yeteneği var. Fakat belki de her şeyden önemlisi, müzik ruhumuzu bu derece yükseltebilir ve bizi bir kutlamada bir araya getirdiğinde daha da yükseltir. Başka bir deyişle, müzik bize neşe getirir.”

Kral Charles, 2021’deki konuşmasında, favori şarkıları arasında The Three Degrees, Diana Ross ve Edith Piaf gibi sanatçılara ait eserlerin olduğu söylemişti.