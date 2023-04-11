Koza Polyester’in halka arzına beş kat talep

Yatırımcılardan beş kat talep gelen Koza Polyester’in halka arz büyüklüğünün 1,1 milyar TL olduğu açıklandı.

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Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz sonuçları Garanti Yatırım Menkul Kıymetler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Yapılan açıklamada, halka arz fiyatının 24,50 TL olduğu belirtilirken; büyüklüğünün 1,1 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada “Halka arzda toplam 1.850.176 yatırımcıdan halka arz edilen 44.390.000 TL nominal değerli payların 5,08 katına denk gelen 225.411.467 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir” denildi.

İlgi devam ederken uzmanlar uyarıyor

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de bu tablo devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğunluğunu halka arz hisseleri oluşturuyor.

Halka arz hisselere ocak başındaki tavanlar sonrası açığa satış yasakları gelmiş ve SPK da bazı önlemler almıştı.

Geçtiğimiz haftalarda da SPK, halka arzlara gelen yoğun talebe işaret ederek, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla yeni kararlar aldı.

Halka arzlarla ilgili uzmanların uyarılarıysa devam ediyor.

Şimdiki halka arz fırtınasının bir benzerinin 2010-2014 arasında meydana geldiğine dikkat çeken uzmanlar, sonuçların yatırımcı için iyi olmadığını söylüyor.

Buna göre 2010-2014 arasındaki halka arz furyasında halka açılan 117 şirketin 17’si iflas etti. Aradan 10 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen geri kalan 98 şirketten 36’sının getirisi enflasyonun çok altında kaldı. 41 şirketin getirisi endeksi yakalayamadı.