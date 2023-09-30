Kötü hava koşulları çikolata fiyatlarını vurabilir

Batı Afrika’nın yeni kakao hasadı beklentileri karşılamayabilir. Bu nedenle çikolata üretiminde maliyetlerin yükseleceği tahmin ediliyor.

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Geçin yıl kötü hava koşulları ve hastalıkların Fildişi Sahili ve Gana’daki üretime zarar vereceği korkusuyla kakao fiyatları yaklaşık yüzde 47 artmıştı. New York kakao vadeli işlemleri eylül ortasında son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak en son 1979’da görülen fiyatlara yaklaşmıştı. Bu yükselişte Batı Afrika’da mahsulü vuran iklim koşulları ve tarımsal üretimdeki salgınlar etkili olmuştu.

Bloomberg HT’nin haberine göre analistler yeni başlayan sezon için de kıtlık bekliyor. Bu, atıştırmalık segmentinde enflasyonun devam edebileceği anlamına geliyor. Sektörün önde gelen çikolata üreticileri daha şimdiden olası fiyat artışları konusunda uyardı.