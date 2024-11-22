Köpek satış ilanıyla 36 kişiyi dolandırdı: Bir kişi tutuklandı

İnternetten köpek satış ilanı vererek 19 ilde 36 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı, şüphelilerden biri tutuklandı.

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Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine internetten köpek satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen İ.A. ile Ç.T’yi İzmir ve İstanbul’da gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Bayburt’a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Benzer suçlardan 20 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve altı yıldır aranan İ.A. tutuklanırken Ç.T’yse adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İ.A’nın, yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullanarak sosyal medyadan köpek satışı ilanı verdiği, paranın banka hesaplarına aktarılmasının ardından da alıcılarla irtibatı kestiği iddia edildi.

Ç.T’ninse çeşitli yollarla alıcılar için IBAN ayarlamaya çalıştığı öne sürüldü.