Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest

Adana’da, sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktüğü gerekçesiyle dün gözaaltına alınan özel güvenlik görevlisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bir sitede ikamet edenler, zaman zaman besledikleri sokak köpeğini üzerine sıcak su dökülmüş halde bulmuştu. Köpeğin üzerine sıcak suyu sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K.’nın döktüğü iddiası üzerine güvenlik kameralarının kayıtları incelenmişti. Site yönetimi, köpeğin üzerine sıcak su döktüğünü belirlediği M.E.K.’nın işine son vermişti. M.E.K. gözaltına alınırken yaralı köpek veteriner hekim tarafından tedavi edilmişti.
AA’nın haberine göre M.E.K.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını iddia ederek, “Böyle yaparsam bölgeden uzaklaştırabileceğimi düşündüm. Pişmanım” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, haftada iki gün ikametine en yakın polis merkezine gidip imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.
Baro suç duyurusunda bulundu
Adana Barosu, M.E.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçede, “Sosyal medyada yayılan video kayıtlarında şüpheli şahsın, öncelikle çaydanlıkta su kaynattığı, ardından dikkatlice köpeğin yanına yaklaşarak kanuni tanımıyla köpeğe ‘acımasız ve zalimce muamelede’ bulunduğu görülmüştür” ifadelerine yer verildi.
Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Ali Mert Karakılçık,hayvanlara yapılan saldırılara seyirci kalmayacaklarını belirterek, yasal işlem başlatılması ve sorumluların gereken cezayı alması için çalışacaklarını söyledi.