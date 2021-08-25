Diken

Yaramazlara biraz batar!

Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Adana’da sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken bir sitenin güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bir sitede ikamet edenler, zaman zaman besledikleri sokak köpeğini üzerine sıcak su dökülmüş halde buldu.


Köpeğin üzerine sıcak suyu sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K’nın döktüğü iddiası üzerine güvenlik kameralarının kayıtları site yönetimi tarafından incelendi.

Site yönetimi, köpeğin üzerine sıcak su döktüğünü belirlediği M.E.K’nın işine son verdi.

Polis ekipleri, sosyal medyaya da yansıyan olay anına ilişkin görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheli M.E.K’yı gözaltına aldı.

AA’nın aktardığına göre yaralı köpek, bölgeye çağırılan veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

SON HABERLER

Göç mü, kültürel değişim aracı mı?

İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.

Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü

Genel anlamda bakıldığında ise Afganistan’da tarih bir kez daha tekerrür etmiştir. Fiilen 40 senedir süren bir savaşın sonrasında geriye kalan tek gerçeklik ise yoksulluk, yıkım ve yeniden başlayacak kanlı bir savaş.  

İki ayrı Türkiye

Geleneksel sektörlerin ötesinde başarı kazanmış firmalarımız var… Bu şirketler bazı alanlardaki verimlilik artışı dışında ülkeye doğrudan yatırım, istihdam ve vergi geliri olarak pek bir katkı sağlamıyor…

141 general ve amirale yeni görev

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. başkanlığı görevine asaleten atandı.