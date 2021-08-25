Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Adana’da sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken bir sitenin güvenlik görevlisi gözaltına alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bir sitede ikamet edenler, zaman zaman besledikleri sokak köpeğini üzerine sıcak su dökülmüş halde buldu.
Köpeğin üzerine sıcak suyu sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K’nın döktüğü iddiası üzerine güvenlik kameralarının kayıtları site yönetimi tarafından incelendi.
Site yönetimi, köpeğin üzerine sıcak su döktüğünü belirlediği M.E.K’nın işine son verdi.
Polis ekipleri, sosyal medyaya da yansıyan olay anına ilişkin görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheli M.E.K’yı gözaltına aldı.
AA’nın aktardığına göre yaralı köpek, bölgeye çağırılan veteriner hekim tarafından tedavi edildi.