Köpeği elektrikli bisikletin arakasına bağlayıp sürüklemeye para cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkındaki iddiaları ve Zülfü Livaneli’nin çıkışıyla gündeme gelen eski genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a dair parti ve seçmen nezdinde bir sorun olmadığını söyledi.