Köpeği elektrikli bisikletin arakasına bağlayıp sürüklemeye para cezası

Mersin’de bir köpeği elektrikli bisikletinin arkasına bağlayarak sürükleyen kişiye 1033 lira para cezası verildi.
Sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi otoban yan bağlantı yolunda otomobiliyle seyreden bir sürücü, bir kişinin elektrikli bisikletinin arkasına bağladığı sokak köpeğini sürüklediğini gördü. Cep telefonunun kamerasıyla görüntüleri kaydeden sürücü, polise ihbarda bulundu.
Kamera görüntüsü ve çevredeki mobese kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliyi yakalayan polis, failin Suriye uyruklu Alali A., olduğunu belirledi.
Alali A.’ya, ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvana eziyet etmekten para cezası uygulandı.
Yaralanan sokak köpeği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.