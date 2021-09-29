Köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan kişi hakkında yakalama kararı

Ankara’da, kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA’nın haberine göre Ankara 40’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık avukatı ile Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı. Sanık Volkan U. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin can güvenliği gerekçesiyle davaya katılamadığını söyledi.

Ankara Barosu avukatları sanığın duruşmalara zorla getirilmesini ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek, davayı 14 Aralık’a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, geçen yıl cenaze nedeniyle şehir dışına çıkmak zorunda kalan S.T., köpeğini Çankaya Küçükesat’taki evinde bakması için beş yıldır tanıdığı Volkan U.’ya teslim etti.

Sabaha karşı S.T.’nin oğlu U.S.’yi arayan komşuları, evden köpek sesleri geldiğini söyledi. Eve giden U.S., köpeğin öldüğünü anlayınca durumu polise bildirdi.

Köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Volkan U, ‘sahipli hayvanı öldürme’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelinin haftada iki gün en yakın karakola giderek, imza atması kararlaştırıldı.

Başsavcılık, Volkan U. hakkında, ‘sahipli mala zarar verme’ suçundan dört aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenleyerek dava açtı.