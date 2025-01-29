Konya'da Efe ve Ege adındaki iki kardeş ayı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle kış uykusuna yatamadı

Konya’da korumaya alınan ‘Efe’ ve ‘Ege’ adındaki iki kardeş ayı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle kış uykusuna yatamadı.

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Doğada, yavruyken bitkin halde bulunan ve Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen ayılara özel alanlarda üç yıldır bakılıyor.

Yaz dönemini havuzlu bahçede geçiren ayılar, kışınsa mağaraya benzetilen kapalı alanda kalıyor.

Özel inleri bulunmasına rağmen ayılar sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle uyuyamıyor.

Ayıların, merkeze bir buçuk haftalıkken getirildiklerini anlatan merkezin veteriner hekimi Ahmet Akbalcı, süreç hakkında şunları söyledi: “Rehabilitasyon süreci devam eden ayılarımızın bakım ve beslemeleri buradaki uzman sağlık ekiplerimiz ve bakıcılarımız tarafından rutin olarak yapılıyor. Ayıların kış uykusuna yatabilmeleri için sert kış şartlarının olması gerekiyor. Ortam şartlarını sağladığımız halde, havaların sıcak gitmesi, ayılarımızın düzenini olumsuz etkiliyor.”

Akbalcı, uyuyamayan hayvanların yemek bile yiyemediğini belirtti:

“Uyumak istedikleri için bazen beslenmek istemiyorlar. Geçtiğimiz hafta besleme yaptığımızda gıdaya gelmediklerini gördük. Hasta olabileceklerini değerlendirdik. Yaptığımız muayenede herhangi bir sağlık problemleri olmadığını, uyumak istediklerini ama uyumadıklarını tespit ettik. Normalde günlük beslemelerinde bal verdiğimizde dayanamazlar, armudu da çok severler. Uyumak istedikleri için bunları bile yemek istemediler.”