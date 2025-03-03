Konya'da bir profesör keşfettiği akrebe soyismini verdi

Konya’da Prof. Dr. Serdar Karakurt, arazi çalışmasında keşfettiği küçük ve zehirli akrebe soyismini verdi.

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Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Karakurt, Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur’la Şırnak’ta arazide bulduğu ve literatürde olmadığını düşündüğü akreple ilgili çalışma başlattı.

‘Scorpio’ türündeki küçük ve zehirli akrebe ‘Scorpio Karakurdi’ adını veren Karakurt mutlu olduğunu söyledi:

“Yeni tür morfoloji olarak bakıldığında, diğer türlerden daha küçük. Akreplerde morfoloji küçüldükçe zehrin içeriği de artmaktadır. Laboratuvarımızda yaptığımız analitik çalışmalarımızla üretilen zehirde birçok farklı bileşiğin olduğunu ortaya koyduk.”

‘Kanser tedavisinde kullanılması amaçlanıyor’

Akrepten elde edilen zehrin tıpta kullanılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Karakurt konuşmasına şöyle devam etti:

* Zehir kendi içerisinde insan hücresine girebilecek özel proteinlere sahiptir. Aktif olarak hücreleri etkilemektedir.

* Akrep zehirleri, hücre içindeki potasyum kanalları gibi protein kanallarında hastalığın yayılmasını önleyerek hücrelerin kontrollü şekilde ölmesini sağlamaktadır. Ancak burada asıl etkiyi gösteren, akrep zehrinin kendisi değil, içinde bulunan aktif proteinlerdir.

Profesör, bir TÜBİTAK destekli projelerinde akrep türlerinin yapılarında bulunan proteinlerin insanlardaki kolon, akciğer ve karaciğer kanserine karşı etkilerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek konuşmasını şöyle bitirdi:

“Bu türün yapılarında bulunan proteinlerin insan kolon kanseri tedavisinde etkin şekilde görev gördüklerini ortaya koyduk. Metastatik yapıdaki kolon kanseri hücrelerini ciddi şekilde inhibe (hastalığın yayılmasını önlemek) ederek kolon kanserinin dokuda yayılmasını engellediğini gösterdik. Aynı zamanda kolon kanserinin canlılığını da yüzde 95 oranında inhibe ettiğini ortaya koyduk.”